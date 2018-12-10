GETOB Başkanı Bülbüloğlu: "2019 sezonu verimli geçecek"

MUĞLA - GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 sezonu rezervasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turizmciler olarak 2019 sezonundan umutlu olduklarını belirten Bülbüloğlu, "Elimizdeki rezervasyonlardan önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini anlıyoruz. Bütün pazarlar şuan hareketli. Özellikle yüzde 35'lik bir artış bekliyoruz."dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu 2019 sezonu beklentileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki sezonda bütün pazarlarda bir artış beklediklerini belirten Bülbüloğlu: "Turizmciler olarak 2018 sezonunu iyi bir yıl olarak anıyoruz. Bizim için bir toparlanma süreciydi. İleriye doğru umutlarımızın yeşerdiği yıldı. 2019 özellikle İngiltere pazarı için çok verimli geçecek. Yüzde 35'lik bir artış bekliyoruz. Kasım ayında İngiliz pazarının trafiğini yöneten 4 büyük tur operatörü ile TÜROFED ( Türkiye Otelciler Federasyonu) olarak bir araya geldik. Önümüzdeki sezon için yüzde 30-35 arası bir artış bekleniyor. Elimizdeki rezervasyonlarda da önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini anlıyoruz. Bütün pazarlar şuan hareketli.2019 iyi bir yıl olacak. Turizm çalışanları, yatırımcıları ve en önemlisi Türkiye ekonomisi için inşallah karlı ve bereketli bir yıl olur." dedi.