"Getir" Londra'da hizmet vermeye başladı
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"Getir" Londra'da hizmet vermeye başladı

27.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:48

Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir, İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye'nin teknoloji girişimi Getir, İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet göstermeye başladı.

Evlere sipariş uygulaması Getir'in Kurucusu Nazım Salur, sosyal paylaşım platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Getir'imiz Londra'da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. Getir'in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

Getir, 2020'de Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolar yatırım alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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