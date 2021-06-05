Gergin maçta 5 diskalifiye! Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 95-73 mağlup etti

ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 95-73 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadeleye Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Anadolu Efes'ten 1, Fenerbahçe'den ise 4 oyuncu diskalifiye oldu.

EuroLeague şampiyonu olarak tamamlayan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'ni de kupasına götürmek için Fenerbahçe Beko ile final serisi ikinci maçında karşı karşıya geldi. Maçından başından bu yana üstün olan taraf, Anadolu Efes karşılaşmayı 95-73 galip tamamlayarak, seriyi 2-0'a getirdi. Anadolu Efes, bu sonuçla şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmış oldu.

EFES, İLK ÇEYREKTE AĞIRLIĞINI KOYDU

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Anadolu Efes, Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko ise boyalı alandan ve serbest atış çizgisinden skor üretti. Anadolu Efes, dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada ilk kez öne geçti: 23-24. Guduric'in skorer oyunuyla maça ortak olan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden de 4 isabet bulan sarı-lacivertli takıma Micic ile Larkin'in basketleriyle yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI SAYILARLA BAŞLADI

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. İlk 5 dakikası dengeli geçen 3. çeyreğin kalan bölümünde Singleton'ın dış atışlardan ve pota altından kazandırdığı kritik sayılarla farkı açan Anadolu Efes, final periyoduna 64-56 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında iki takım da dış atışlardan skor üretti. Anadolu Efes, 33. dakikanın başında 9 sayılık fark (73-64) elde etmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan ve 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 73-71.

MÜCADELEDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu ile Christopher Singleton arasında gerginlik yaşandı. Singleton'un maçın bitimine 3 buçuk dakika kala aldığı basket faulün ardından iki oyuncu arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu duran pozisyonun ardından Anadolu Efes'ten Singleton'a topu attı, Singleton'un bacağına gelen top sonrasında iki oyuncu arasında itişmeler yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN 2 OYUNCU DAHA DİSKALİFİYE EDİLDİ

Daha sonra iki takım oyuncuları da araya girerek Melih Mahmutoğlu ve Singleton'ı sakinleştirdi. Hakemlerin pozisyonu izlemesinin ardından iki oyuncu, oyundan diskalifiye edildi. Ayrıca Fenerbahçe Bekolu Alex Perez ve Ahmet Duverioğlu da bu pozisyonun ardından oyundan ihraç edildi. Diğer yandan Fenerbahçe Beko'dan Jan Vesely de çift teknik faulün ardından oyun dışında kaldı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko:95- 73

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Zafer Yilmaz, Sinan İşgüder, Can Mavisu

ANADOLU EFES: Rodrigue Beaubois 27, Sertaç Şanlı 7, Adrien Moerman 3, Buğrahan Tuncer 6, Vasilije Micic 23, Shane Larkin 11, Christopher Singleton 15, Bryant Dunston 3, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Erten Gazi

FENERBAHÇE BEKO: Marko Guduric 13, Melih Mahmutoğlu 8, Nando De Colo 14, Danilo Barthel 9, Jan Vesely 6, Alex Perez 5, Tarik Biberoviç 7, Kenan Sipahi 3, Ahmet Duverioğlu 8, Berkay Candan, Ali Muhammed, Yiğit Onan

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

DEVRE: 41-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

5 FAUL ALAN: 35.14 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

DİSKALİFİYE: Christopher Singleton (Anadolu Efes) - Jan Vesely, Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Duverioğlu, Yiğit Onan (Fenerbahçe Beko)