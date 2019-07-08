Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor

Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor.

Güldürü ve hiciv üstadının hikayeleri, Çin'den Arap topraklarına, Avrupa'dan Orta Asta'ya kadar birçok ülkede varlığını günümüzde de devam ettiriyor. Euronews.com'da Görüntüle