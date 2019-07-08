Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor

Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor

Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor. Adeta halk kahramanı gibi sevilen bu kişi kim? Nasreddin Hoca nerede yaşadı? O gerçek bir kişilik mi yoksa mitoloji dünyasından bir karakter mi? Özbeklere sorduk.

Gerçek Nasreddin Hoca kim ve nerede yaşadı? Özbekler anlatıyor

Türkiye'de eşeğe ters binen ak sakallı mizah ustası olarak bilinen Nasreddin Hoca, dünyada farklı isimlerle anılıyor.

Güldürü ve hiciv üstadının hikayeleri, Çin'den Arap topraklarına, Avrupa'dan Orta Asta'ya kadar birçok ülkede varlığını günümüzde de devam ettiriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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