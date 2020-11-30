Genoa - Parma İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
30.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:21
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Genoa - Parma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Genoa - Parma maçıdır. Peki Genoa - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
GENOA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Genoa - Parma maçı 30 Kasım Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 22:45 'de başlayacaktır.
GENOA - PARMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Genoa - Parma maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
GENOA - PARMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Luigi Ferraris Stadyumu, Cenova'da oynanacak.