Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bazı işletmeler faaliyetlerine tekrar başlarken bazı iş yerleri de kapsam dışı kaldığı için kapalı olacak. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.