Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme kararlarını açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bazı işletmeler faaliyetlerine tekrar başlarken bazı iş yerleri de kapsam dışı kaldığı için kapalı olacak. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları gibi işletmelerin belirli şartlar çerçevesinde açılacağı belirtildi.
8 İŞLETMENİN FAALİYETLERİNE ARA VERİLMESİNE DEVAM EDİLECEK
Ancak genelge kapsamına giremeyen bazı işletmeler de var. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.