Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu: Kenya ve Etiyopyalı Dansçılardan Renkli Gösteri

Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu: Kenya ve Etiyopyalı Dansçılardan Renkli Gösteri
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüşte, Kenya ve Etiyopyalı dansçılar renkli gösterileriyle büyük ilgi topladı. Geleneksel kıyafetleriyle yürüyüşe katılan dansçılar, müzik eşliğinde performans sergileyerek izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Tekirdağ'da 19 Mayıs coşkusu: Kenya ve Etiyopyalı dansçılardan renkli gösteri

TEKİRDAĞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yürüyüş, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Tekirdağ'daki kutlamalara bu yıl uluslararası bir renk katıldı. Yürüyüş kortejinde yer alan Kenya ve Etiyopya'dan gelen dansçılar, yöresel kıyafetleriyle dikkat çekti. Yürüyüş boyunca hem dans edip hem de çeşitli akrobatik hareketler sergileyen dansçılar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Müzik eşliğinde ilerleyen grup, sahil yolu boyunca vatandaşlara adeta görsel bir şölen sundu. Yürüyüşün ardından sahne alan dansçılar, performanslarını sahne gösterisiyle taçlandırdı. Geleneksel Afrika figürleriyle harmanlanan gösteriler, izleyenlerin beğenisini topladı. Etkinliğe katılanlar cep telefonlarıyla o anları kaydetmeye çalışırken, dansçıların enerjisi ve sahne hakimiyeti büyük beğeni topladı.

Motosikletlilerden bayraklı kortej

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Tekirdağ'daki bir diğer etkinlik Altınova Mahallesi'nde gerçekleşti. Türk bayraklarıyla donatılmış çok sayıda motosikletli, burada toplanarak Atatürk Caddesi üzerinde kortej oluşturdu. Motosikletliler gürültüsüz ve düzenli bir şekilde güzergahı tamamlarken, cadde boyunca toplanan vatandaşlar geçişleri sırasında alkışlarla destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Genel
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