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Tatilciler Yola Çıktı, Sakarya Otoyolunda Akıcı Yoğunluk Oluştu

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Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala, vatandaşlar Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı bir trafik yoğunluğu oluşturdu. Dönüş yolculuklarını gerçekleştiren sürücüler Sapanca ve Arifiye kesiminde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan ilerliyor.

Tatilciler yola çıktı, otoyol Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluştu

SAKARYA - Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine kısa bir süre kala yollara çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. Birçok sürücü bayramın bitmesi ile birlikte yola çıkmıştı. 9 günlük tatilin bitmesine kısa bir süre kala yola çıkmaya başlayan diğer sürücüler ise Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde her iki istikamette de akıcı yoğunluk oluşturdu. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Tatilciler Yola Çıktı, Sakarya Otoyolunda Akıcı Yoğunluk Oluştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Genel
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