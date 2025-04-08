SOLOTÜRK Uçakları Bursa Semalarında Panik Yaratıyor

SOLOTÜRK uçakları Bursa semalarında

BURSA - Bursa'da gökyüzündeki uçakları görenler kısa süreliğine panik yaşasa da, SOLOTÜRK gösteri ekibine ait olduğu ortaya çıktı.

Bursa semalarında uçakları gören vatandaşlar, telefonlara sarıldı. Arkalarında iz çıkarmadan gökyüzünde süzülen uçaklar, kısa süreliğine paniğe sebep oldu. Ancak daha sonra uçakların, Türk Hava Kuvvetleri'nin ünlü SOLOTÜRK gösteri ekibine ait olduğu Bursa'da yapılacak büyük gösteri için prova uçuşu gerçekleştirdiği öğrenildi.