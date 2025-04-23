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RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan'da Çocuklarla Voleybol Bayramı Kutladı

RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan'da Çocuklarla Voleybol Bayramı Kutladı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Şahin, çocukların spor alanında yapılan çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.

RTÜK Başkanı Şahin, Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çocuklarla bir araya geldi

ANKARA - Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çocuklarla bir araya geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. RTÜK Başkanı Şahin'i kapıda çiçeklerle karşılayan öğrenciler, daha sonra Şahin'e forma hediye ederek, formaya imza attılar.

Şahin, 23 Nisan'ın dünyada örneği bulunmayan, ülkeye has ve çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olan bayramlardan biri olduğunu belirterek, "Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak çok değerli Türkiye Voleybol Federasyonu üyemizle, buradaki çocuklarımızla ve gençlerimizle birlikte bayramı bir nebze de olsa kutlamak ve onların bu güzel çalışmalarının yerini görmek istedik. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak da çocuklarımızın her zaman yanında olduğunu belirten ve çocuklarımızın kırmızı çizgimiz olduğunu, bugün sadece bu açıklamaları değil onların yaptığı güzel faaliyetlerini de iştirak etmek, onların yanında yer almak için burada bulunmaktayız. Türkiye Voleybol Federasyonumuz çok değerli bir çalışmayı uzun yıllardan beri yerine getirmekte. Fabrika Voleybol çok uzun süreden beri çocuklarımızı ve gençlerimizi bu spor alanına yönlendirerek hem zihinsel hem bedensel bütünlüğünün ve sağlığının korunması adına bu güzel çocuklarımızdan, gençlerimizden de milli voleybolcularımızın ve sporcuların yetişmesi adına çalışmaları özverili bir şekilde yürütmekte" dedi.

Etkinlik sonunda RTÜK Başkanı Şahin, spor salonunda voleybol oynayan öğrencileri izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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