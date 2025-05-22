Özel Halk Otobüsleri Eylem Yüzünden Seferleri Durdurdu

Özel halk otobüsleri kontak kapattı, vatandaşlar yolda kaldı

İSTANBUL - Özel halk otobüslerinin eylem kararı sonrası Şirinevler'de otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB'den alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kontak kapatma kararı aldı. İstanbul'da 3 bin 41 otobüs sabah sefere çıkmayınca duraklarda yoğunluk yaşandı.

Şirinevler'de işe gitmek üzere otobüs bekleyen Ferhat Çiftçi isimli vatandaş, "Kanarya tarafında gideceğim. Hiç gelmedi otobüs. Sanırım eylem varmış. Bilmiyorum işe nasıl gideceğiz. İş başı yapmam gerekiyor. Mağdur oldum ne yapacağım bilmiyorum. Mecbur taksiye bineceğim" dedi.

İşe giden bir başka vatandaş Saniye Yılmaz ise, "40 dakikadır bekliyorum. Zaten otobüs seferleri az. Millet perişanlık içinde işe geç kalıyor. Binemedim bekliyorum. Mecbur minibüse bineceğim. İşe gideceğim geç kaldım. Akşam da nasıl döneceğiz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.