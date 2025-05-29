'Osman Gazi' platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi dron ile böyle görüntülendi

Platform üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han detayı

İSTANBUL - Türkiye'nin enerji alanındaki dev projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Dev platformun geçişi havadan görüntülenirken, platform üzerine asılı Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafının asılı olduğu görüldü.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerliyor. İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik ettiği platformun görkemli yolculuğu havadan görüntülendi.

Platform üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafı asıldı

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi esnasında üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fotoğrafının yer aldığı pankartın asılı olduğu görüldü.