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Odessa'da Saldırıya Uğrayan Gemi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

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Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda Rusya tarafından düzenlenen balistik füze saldırısına uğrayan Barbados bayraklı MJ Pınar gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Saldırıda dört mürettebat hayatını kaybederken, gemide ağır hasar meydana geldi.

Odessa'da saldırıya uğrayan yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Ukrayna'nın Odessa Limanı'nda saldırıya uğrayan Barbados bayraklı 178,7 metre uzunluğundaki dökme yük gemisi MJ Pınar, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın 11 Mart 2025 tarihinde saat 20.15 sıralarında düzenlediği balistik füze saldırısında Odessa Limanı'ndaki MJ Pınar gemisinde bulunan 4 mürettebat hayatını kaybetti. 1 denizci ve 1 kılavuzun yaralandığı saldırının, iskelede, terminalin tahıl depolarında ve altyapıda büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Cezayir'e tahıl yükü taşımaya hazırlanan MJ Pınar isimli gemide, füzenin isabet etmesiyle yangın çıktı ve ağır hasar oluştu. Saldırı sonrası İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, dron ile görüntülendi. Görüntülerde, üst komuta alanındaki camların kırıldığı ve naylonla kapatıldığı, ayrıca gemi yaşam alanında şarapnel parçalarının açtığı yüzlerce delik olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KENAN BULUTOĞLU - Genel
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