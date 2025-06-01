Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın canlı hayvan pazarında 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki panda cinsi tosun, 350 bin TL'ye 7 kişilik bir alıcı grubuna satıldı. Besisi ile dikkat çeken tosun, büyük ilgi topladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kütahya'da canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken pazardaki en dikkat çekici kurbanlık, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki tosun oldu. Besici Ali Mercan'a ait tosun, 350 bin TL'ye 7 kişilik bir alıcı grubuna satıldı.

AĞIRLIĞI 1 TON 2 KİLO

Kütahya'nın Enne Mahallesi'nde besicilik yapan Ali Mercan'ın özenle yetiştirdiği panda cinsi tosun, vatandaşların büyük ilgisini çekti. 2 buçuk yaşındaki ve bin 200 kilogram ağırlığındaki kurbanlık, 7 kişi tarafından ortaklaşa 350 bin TL'ye satın alındı.

Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

REKOR FİYATA SATILDI

Besici Ali Mercan, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz gibi baktık. 7 kişi bu hayvanı aldı, kişi başı 50 bin lira ödediler. Tahminim her birine yaklaşık 80'er kilo et düşer. Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyor, biz de bundan memnunuz" dedi.

Kütahya'da 1 ton 200 kiloluk kurbanlık 350 bin TL'ye satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir

Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım

Günay Güvenç meydan okudu: İşini zorlaştıracağım
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.