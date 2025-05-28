Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda hareketlilik başladı

Bıçak ustası Karakaya: "Bıçağın keskinliği çok önemli"

AYDIN - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda hareketlilik yaşanırken, kurbana acı çektirmemek için kimi vatandaş yeni bıçak almayı tercih ederken kimisi de biletmeyi tercih ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarda hareketlilik başladı. Hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri de bıçakçılar oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın'da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar bileycilerin yolunu tutarken bıçak bileme ustaları da vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun mesailerine başladı.

Kurban Bayramı öncesi işleri artan Aydınlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Bıçakçılar, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi ve kurban kesiminde kaza yaşanmasının önüne geçilmesi için, kaliteli çelik ve keskin bıçakların kullanılması gerektiğini tavsiye etti.

Yapılacak işleme göre bıçakların da farklılık gösterdiğini kaydeden bıçak ustası Arzu Karakaya; " Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Vatandaşlar da kurban hazırlıklarını tamamlamak için bize de bıçaklarını getirmeye başladılar. Allah'a şükür yoğunluğumuz başladı. Şu an memnunum işimizden. Yoğunluk var. Artık vatandaşlar biletmeye biraz daha yöneliyorlar çünkü insanların ekonomik durumları, yenisini alma durumları biraz daha düşük. Ama tabi kasaplar mecburen yenisini alıyorlar. Çünkü onlar daha çok kesim yapıyorlar. Bıçakta en önemli şey hayvana acı çektirmemek. Hayvanın günahını almamak gerekir. Bizim için en önemli nokta odur. Ona dayanarak, vatandaşımıza ne istediğini sorarız önce. Nerede kullanacağına göre veriyoruz bıçakları. Kesim için ayrı, doğrama için ayrı, sıyırma için ayrı bıçak veriyoruz. Tabi bunun da kalitesi önemli. Vatandaşın cebine uygun bıçaklarımız var ama kasaplarımız genelde kaliteli bıçakları tercih ediyor. Bıçaklarımızın fiyatları 50 TL'den başlıyor, 2 bin TL'ye kadar bıçaklarımız var. Satırlarımız da 250 TL'den başlıyor, bin TL'ye kadar çıkıyor. Bilemeleri ise bu yıl 35 lira bıçak, 70 lira da satır, tara, orak veya balta olarak yapıyoruz" dedi.

"Bıçağın kesmezse hayvana acı çektirir"

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlardan Mehmet Avcı; "Kurban yaklaştı, bıçaklarımızı biletmeye getirdik. Artık zaman da az kaldı. Çünkü tam arife gününe denk getirirsek çok sıkışırız. Önemli olan bıçağın keskin olması. Bıçak keskin olmazsa zaten bir iş çıkaramazsın. Kurbanda önemli olan bıçağı çalarken, bıçağın keskin olması. Bu çok önemli. Çünkü hayvana acı çektirmemek gerekiyor. Keskin olmalı ki bir kerede kesim olmalı. Kesmezse hayvana acı çektirirsin. Biz de bu yüzde bayrama hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram hazırlıkları kapsamında bıçaklarını da hazır etmek için bilemeye getirdiklerini ifade eden vatandaşlardan Hamza Bağrıaçık ise "Kurban geldi, bıçaklarımızı biletiyoruz Hakkı ustada. Yani kurban hazırlığımızı yapıyoruz. Her yıl buraya geliyorum. Şu anda bayrama hazırız. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani bitirdik sayılır" dedi.