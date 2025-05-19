Kız Öğrencilerden 19 Mayıs'a Özel Koreografi

Kız Öğrencilerden 19 Mayıs'a Özel Koreografi
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Kayseri'de kız meslek lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları koreografi ile büyük beğeni topladı. Öğrenciler, okul bahçesinde kalp oluşturdukları performanslarıyla coşku dolu anlar yaşattı.

Kız öğrencilerden muhteşem '19 Mayıs' koreografisi

KAYSERİ - Kayseri'de kız meslek lisesi öğrencilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kayseri'de coşkuyla kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi öğrencileri de güzel bir çalışmaya imza attı. Okul bahçesinde koreografi yapan öğrenciler, kalp oluşturdu. Öğrencilerin çalışması büyük beğeni toplarken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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