Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Esnaf Yoğunluğu

Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Esnaf Yoğunluğu
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Kırşehir'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnaf hareketlenmeye başladı. Terziler, berber salonları ve bıçak bileyicilerinde yoğunluk gözleniyor. Vatandaşlar bayram hazırlıklarına erken başladı ve alışveriş yaparak esnafa destek oluyor.

Kırşehir'de Kurban Bayramı hareketliliği: Esnafta yoğunluk başladı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnaf hareketlenmeye başladı. Kentte terziler, berber salonları ve bıçak bileyicilerinde yoğunluk dikkat çekiyor.

Bayram hazırlıklarına erken başlayan Kırşehirliler, özellikle son 3 güne girilirken esnaftan alışveriş etmeye başladı. Vatandaşların bayram öncesi kişisel bakımlarını yaptırmak istemesi nedeniyle berberlerde kurban kesimi öncesi bıçaklarını biletmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk bıçak bileyicilerinde gözlenirken, terziler de yoğunluktan nasibini aldı.

Terzi esnafı olarak şehirde hizmet veren Levent Çalışır, özellikle bayramlık kıyafetlerin son düzenlemeleri için yoğun mesai harcıyor. Arife gününe dek devam edecek mesaisi olduğunu aktaran Çalışır, "Bayram öncesi yoğunluğumuz var. İnsanlar alışveriş yaparken bizlerde rızkımızın peşindeyiz" derken, şehirde berber salonu işleten Can Koca ise, "Bayram dolayısıyla işlerimizde artış meydana geldi. Arife günü de geç saatlere kadar açık olacağız. Yoğunluğunda arife günü olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Özellikle; giyim, şekerleme, kuruyemiş gibi bayramların olmazsa olmaz ürünleri esnafın beklentilerini karşılar nitelikte alışverişlerde ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Genel
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