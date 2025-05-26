Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı. İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı.

17 GÜNDÜR ÇALIŞTIRMIYOR

Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek yuvayı bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı. Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmakta güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.

"100-150 BİN KAYBIM VAR"

Geride kalan 17 günlük süreçte yaklaşık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında kaybı olduğunu ifade eden Bülent Kuyucu, "Narlıca üst geçit bölgesinde iş yerimiz var. 17 gündür makinemiz yatıyor. Kuş kepçemin bomunun üzerine yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. 17 gün oldu ama hala çıkarmadı, biz de işe çıkamıyoruz. İş geliyor, işe gidemiyoruz. Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık. Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri. Müşteriler aradığında durumu anlattığımda inanmıyorlar, 'yok sen iş yapmak istemiyorsun, doydun' diyorlar. İnandırmak için telefonla video çekip atıyorum, görünce şok oluyorlar. Bu kuşun yuvasını yıkacağıma benim kepçem aylarca yatsın, asla bir yuvayı yıkmam" dedi.