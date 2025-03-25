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Kastamonu'da Siyez Üreticileri Kar Yağışıyla Sevinç Yaşıyor

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 12 bin yıllık siyez buğdayı üreticileri, kış boyunca yeterli kar yağışı sayesinde verimli bir sezon bekliyor. Kar sularının filizlendirdiği siyez bahçeleri, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Devam eden kar yağışları siyez üreticilerinin yüzünü güldürdü

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 12 bin yıllık siyezin üretimini sürdüren çiftçilerin yüzü, kış boyunca kar yağışının istenilen ölçüde olmasıyla güldü. Karın erimesiyle siyez buğdayları filizlenirken, çiftçiler verimli bir sezonun geçmesini beklediklerini söyledi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geçen yıl Ekim ayında 12 bin yıllık siyez buğdayı ekilen tarlalar, karların erimesiyle yeşerdi. Kar sularıyla beslenen siyez buğdayları, Mart ayının son günleri itibariyle filizlendi. İlçede bulunan tarlalar yeşile büründü. Kış mevsiminde kar yağışının istenilen düzeyde olması ise çiftçilerin yüzünü güldürdü. İlçedeki çiftçiler, siyezin kabuklu bir tohuma sahip olmasının kış mevsiminde gübreye ihtiyaç duyulmadan, kar suyuyla beslenmesini sağladığını söyledi. Çiftçiler kar yağışının istenilen düzeyde olması sebebiyle siyezde iyi bir rekolte beklediklerini söyledi.

"Ekiminden sonra bir daha tarlaya gitmiyoruz"

İlçede siyez buğdayı yetiştiren Yasin Ciğerci, yetişen ürünleri Ağustos ayında hasat etmeyi planladıklarını belirterek, "12 bin yıllık siyez üreticisiyim. Siyezlerimizi Ekim ayında toprakla buluşturmuştuk. Şu anda siyez buğdaylarının nasıl büyüdüğünü görmeye geldim. Gayet güzel, büyüme aşamasında. Kış aylarında siyez buğdayı kendisini kar suyuyla besleyebiliyor. Bu da bizim için önemli bir durum. Ekimden sonra bir daha tarlaya gitmiyoruz. Kabuklu bir ürün olduğu için soğuktan ve kuşlardan kendisini koruyabiliyor. Çiftçi olarak da bu ürüne sahip çıkıyoruz. Üretimini destekliyoruz, her zaman da üreteceğiz. İnşallah Ağustos ayında hasadını yapacağız. Hasadını yaptıktan sonra taş değirmenimizde katma değerli ürünlere dönüştürüp iç pazara pazarlayabileceğiz. Bu da biz çiftçiler için önemli bir faktör" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - Genel
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