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Kars'ta Kazların Yavruları Baharla Birlikte Dünyaya Geldi

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Kars'ta kazların kuluçka dönemi başladı ve yılın ilk kaz yavruları 'bilik' adıyla Akyaka'da gözlerini açtı. Besiciler, yavru kazları özenle yetiştiriyor ve doğal ortamda büyütmek için meralara salıyor.

Kars'ta kazalar kuluçkaya yattı, yılın ilk yavruları çıktı

KARS - Kars'ta kazlar kuluçkaya yattı. Akyaka'da ise yılın ilk kaz yavruları çıktı. Kentte ilkbaharın gelmesiyle birlikte kazların kuluçka dönemi başladı ve sezonun ilk "bilik" adı verilen kaz yavruları baharla birlikte dünyaya gözlerini açtı.

Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Kars kazlarının "bilik" olarak adlandırılan yavruları, besiciler tarafından özenle yetiştiriliyor. Yavru kazlar, yaklaşık 28-31 günlük kuluçka süresinin ardından dünyaya geliyor ve ilk etapta evlerde bakıldıktan sonra meralara salınıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde kazlarını kuluçkaya yatıran Yener Özdemir, "Bizim yörede kazlar yumurtladığı zaman alırız, bir yünün içerisine, sıcak bir bölgeye yumurtayı dikine değil, yatay bir şekilde yumurtaları toplarız. Yumurtaları kazlar kuluçkaya yattığı zaman altına koyarız. Ortalama yavrular 1 ay içerisinde çıkıyor" dedi.

Kazların yumurtalarını titizlikle kontrol ettiklerini ifade eden Yener Özdemir, "Kazlar kuluçkaya yattığı zaman ilk 10 gün içerisinde yumurtayı güneş ve lamba ışığına karşı tutarlar, içeride damarlar veya gözler oluşur. Bunlar oluştuğunda içerisinde civciv olduğu anlaşılıyor. O damarcıklar olmazsa o yumurta boş, onları kazın altından almak lazım diğer yumurtaları rahat bir şekilde çevirsin" diye konuştu.

Akyaka'da kazlar kuluçkaya yatarken, sezonun ilk bilikleri hayata merhaba dedi. İlk kaz biliklerine vatandaşlar gözü gibi bakmaya başladı. İlk günlerinde annelerin yanının evlerde bakılan bilikler biraz büyüdükten sonra anneleriyle birlikte dışarı çıkarılıyor. Yavrular sağlıklı büyümeleri için anaç kazlarla birlikte meralarda otlatıyor. Bu yöntem kazların doğal ortamlarında gelişmesini sağlıyor.

Kars'ta önemli bir yere sahip kazlar, çok sayıda köyde vatandaşlar tarafından besleniyor. Kazlar Kasım ve Aralık aylarından kar yedikten sonra kesiliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR DEMİRKAYA - Genel
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