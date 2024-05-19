Kapadokya'da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı

Kapadokya'da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kapadokya'da 19 Mayıs kutlamaları gökyüzünde başladı
Haber Videosu

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Türk bayrakları ile havalandı. Turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkan sunan balonlar, gökyüzüne Türk bayrakları astı.

Kutlamalar gökyüzünde başladı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı için Türk bayrakları ile havalandı.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da turistlerin Kapadokya'yı kuşbakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, bu gün gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk Bayrakları ile havalandı.

Her özel günde olduğu gibi bu günde gökyüzüne Türk Bayrakları ile havalanan Sıcak Hava Balon pilotu Hakan Kaya yaptığı açıklamada, "Gençliğe armağan ettiği bu bayram için Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bu gün uçuşlara yaklaşık 4 bin yolcu olacak. Bu özel günümüze tüm dünya şahitlik etmiş oluyor. Bu nedenle her zamanki gibi bizde heyecanlıyız" dedi.

Balıkesir'den Kapadokya tatili için gelen Yiğit Çakar'da "bu gün herkesin, Atatürk'ün bize armağan ettiği gencik ve spor bayramını kutluyorum. Bu özel günde Kapadokya'da olup uçmayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Şule Teke Çakar'da açıklamasında "tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Gün doğumunda ortaya çıkan manzarayı seyretmek için doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilere gelen yerli ve yabancı turistler, balonların renk kattığı peribacaları arasında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
Furkan Kızılay'dan aşk dolu paylaşım

Ünlü oyuncu aşka geldi: Seninle dünya ne kadar güzel
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.