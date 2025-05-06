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Kadınlara Özel Tavla Turnuvası Başladı

Kadınlara Özel Tavla Turnuvası Başladı
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Tekirdağ'da düzenlenen kadınlara özel tavla turnuvasında 83 kadın yarışmacı, bir ay sürecek kıyasıya mücadeleye başladı. Turnuvada heyecan her gün artıyor ve altın ödüller dağıtılacak.

Kadınlara özel tavla turnuvası başladı: 83 kadın kıyasıya mücadele ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kadınlara özel tavla turnuvası, renkli görüntülere sahne olurken yaklaşık 80 kadın bir ay sürecek mücadeleye başladı.

Süleymanpaşa'da kadınlar tavla başında buluştu. Tekirdağ Tavla Kulübü'nün organize ettiği ve sadece kadınlara özel olarak düzenlenen turnuvada, 83 kadın yarışmacı ter döküyor. Her gün farklı kadın oyuncuların eşleşerek mücadele ettiği turnuva boyunca, heyecan da gün gün artıyor.

Kadınlara özel altın ödüllü turnuva

Tekirdağ Tavla Kulübü Başkanı Bülent Yorulmaz, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Türkiye'de daha önce İstanbul'da 66 kadın oyuncu ile bir turnuva düzenlenmişti. Biz, Tekirdağ'da bu sayının üzerine çıkmayı hedefledik. Tekirdağ'da daha önce yapılmayan bir organizasyonu hayata geçirdik ve 83 kadın oyuncuyu bir araya getirdik. Bugün 16 kadın turnuvada mücadele edecek. Turnuva sadece kadınlara özel. İlk üçe çeşitli ödüllerimiz var. Altın ödülleri verilecek. Bu bizim 9'uncu kadın turnuvamız ama toplamda 55 turnuvayı tamamladık. Uluslararası turnuva da yapacağız. Bu turnuva bir ay boyunca devam edecek" diye konuştu.

"Tavlayı burada öğrendim"

Turnuvaya katılan Kamuran Araç ise ilk kez böyle bir organizasyona katıldığını belirterek, "Tavlayı burada öğrendim sayılır. Bu benim için hem eğlenceli hem de heyecan verici bir deneyim. Umarım güzel geçer" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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