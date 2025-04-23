İstanbul'da Deprem Sonrası Çadır Satışlarına Yoğun İlgi
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, geceyi dışarıda geçirmek için çadır satış yerlerine akın etti. Büyük panik yaşayan insanlar, aileleriyle birlikte çadırlarını alarak parklara yerleşti.
İstanbul'da vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti.
İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyip park ve açık alanlara akın etti. Geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti. Vatandaşlar ailedeki sayılarına göre çadırlarını alıp çeşitli yerlerde kurarak sabahlayacak. Vatandaşların çadır satış yerlerinde oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HACER İNCİ - Genel