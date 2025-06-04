Hatay'da 3 Boynuzlu Koç İlgi Odağı Oldu

Hatay'da 3 Boynuzlu Koç İlgi Odağı Oldu
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Hatay'da 20 yıldır hayvancılık yapan Yakup Yılmaz, ahırındaki 200 hayvan arasından 3 boynuzlu koçuyla dikkat çekiyor. 'Ahırın süsü' olarak adlandırılan koçun bir buçuk yıldır beslediği ve satmayı düşünmediği belirtiliyor.

Sürüdeki 200 hayvan arasından 3 boynuzuyla ön plana çıkan 'ahırın süsü' ilgi odağı oldu

HATAY - Hatay'da 20 yıldır hayvancılık yapan Yakup Yılmaz'ın ahırında bulunan 200 hayvan arasından dikkat çeken 'ahırın süsü' olarak adlandırılan 3 boynuzlu koç ilgi görüyor.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Yakup Yılmaz, mahalle muhtarlığı görevini yürütürken bir yandan da dede mesleği olan hayvancılığı sürdürüyor. Ata mesleğini sürdüren Yılmaz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketli günler geçiriyor. Yılmaz'ın 200 hayvanlık sürüsünün içerisinde dikkat çekense 'ahırın süsü' olarak adlandırdığı 3 boynuzlu koçu oldu. Doğuştan 3 boynuzlu koçu yaklaşık 1 buçuk yıldır beslyen ve büyüten Yılmaz, görünümüyle dikkat çeken koça rağbetin olduğunu fakat satmak istemediğini dile getirdi.

Boynuz sayısıyla dikkat çeken 3 boynuzlu koçun ilgi gördüğünü ifade eden Yakup Yılmaz, "Hayvancılık yapıyorum ve mahalle muhtarıyım. 20 yıldan beri dede mesleğini yapıyorum, burada 200 küçük başlık sürüm var. Bunların hepsi kurbanlık ve satışlara başladık da çok güzel gidiyor. Hayırlısıyla satıp bitirmeyi Rabbim nasip etsin. 3 boynuzlu koçu arkadaşımda gördüğümde hemen ondan satın aldım. Düşündüm ki 3 boynuzlu koçunun izleyeni, takip edeni ve merakı çok olur diye aldım. 3 boynuzlu koça herkes ilgi duyuyor. 3 boynuzlu koça birkaç müşteri değerinden fazla fiyat verdi. Koyunun iki kat parasını verdi ama satmayı düşünmedim. Satıcısı bunun boynuzlarının doğuştan bu şekilde olduğunu söyledi. Ben aldığımda küçüktü ama kocaman koç oldu. Ben 1 buçuk yıldan fazla zamandır besliyorum. Etinin de iyi çıkacağını düşünüyorum. 3 boynuzlu olması kurban yönünden hiçbir sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Genel
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