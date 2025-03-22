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Gençlerden Şambrel ile Kayak Eğlencesi

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Erzincan'da bir grup genç, yoğun kar yağışının ardından 4X4 araçla yüksek kesimlere çıkarak, aracın arkasına bağladıkları şambrel ile eğlenceli anlar yaşadı. Sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle dikkat çektiler.

Gençlerden şambrelle kayak keyfi

ERZİNCAN - Erzincan'da bir grup genç, aracın arkasına bağladıkları şambrelle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Erzincan'da yoğun kar yağışının ardından 4X4 araçla yüksek kesimlere çıkan arkadaş grubu karın tadını çıkardı. Aracın arkasına bağladıkları şambrel ile kaymaya başlayan gençler, hızlı ve keyifli anlar yaşadı. Eğlenceli anlarını cep telefonlarıyla kaydeden gençler, sosyal medyalarında paylaşırken ilgi gördüler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Genel
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