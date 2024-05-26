Galatasaraylı taraftarlar Taksim'e akın etti

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğun ardından Taksim'e akın etti

İSTANBUL - Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Taksim'e akın etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar Taksim'e akın etti. Tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.