Galatasaraylı taraftarlar Taksim'e akın etti
Galatasaray taraftarları, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Taksim'e akın etti. Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğun ardından Taksim'e akın etti
İSTANBUL - Galatasaray'da taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşamak için Taksim'e akın etti.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar Taksim'e akın etti. Tezahüratlarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel