Fırtına Ayvalık'ı Vurdu: Dalgalar ve Hasar

Fırtına Ayvalık'ı Vurdu: Dalgalar ve Hasar
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Fırtına Ayvalık'ı Vurdu: Dalgalar ve Hasar
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine ve çevresine etkili olan lodos fırtınası, sahildeki işletmelere ve balıkçı teknelerine zarar verdi. Dalgalardan dolayı bazı tekneler battı, bir aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü.

Fırtına Ayvalık'ı vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi başta olmak üzere Kuzey Ege'nin Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde lodos fırtınası etkili oldu.

Dün akşamüstü başlayarak bölgeyi etkisi altına alan lodos zaman zaman 80 ila 90 kilometre hızla fırtına halinde esti.

Edremit Körfezi'ndeki Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinde şiddetli lodos nedeniyle boyları 2-3 metreyi ulaşan dalgalar sahil bandında bağlı olan küçük balıkçı teknelerine zarar verdi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; şiddetli lodos nedeniyle sahillerde bulanan bazı çay bahçesi gibi işletmelerin güneşlik çadırlarının parçalandığı gözlenirken, Ayvalık'ın en kalabalık nüfuslu mahallelerinden biri olan Ali Çetinkaya'nın sahil bandındaki Yunus Emre Parkı'nın yanı sıra Altınova Mahallesi'ndeki kıyıya bağlı küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü Sarımsaklı Kumsalı'nın bazı bölümlerinde milyonlarca deniz karpuzu kıyıya vurdu.

Frtına bir aydınlatma direğini otomobilin üzerine düşürdü

Fırtına nedeniyle Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direği, yol kenarında seyreden bir otomobilin üzerine düştü. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri araçta maddi hasar oluşturan aydınlatma direğini otomobilin üzerinden kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN SUAT SALĞIN - Genel
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