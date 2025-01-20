Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı

Deprem korkusu Elazığ'a sıçradı! Panikle sokaklara çıktılar
Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti

Erciyes Kayak Merkezi, Sömestir Tatilinde 250 Bin Turist Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, Sömestir Tatilinde 250 Bin Turist Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin turist tarafından ziyaret edildi. 112 kilometrelik pist uzunluğu ile dikkat çeken merkez, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Erciyes'te sömestir bereketi

İlk hafta sonu 250 bin kişiyi ağırladı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ilk hafta sonunda 250 bin turist ağırladı.

En önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; sömestirde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 112 kilometrelik pist uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun pistine sahip Erciyes; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz cuma günü okulların sömestir tatiline girmesiyle de hafta sonu 250 bin kişiyi ağırlayan Erciyes'te yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Genel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.