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DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Başladı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Başladı
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Türkiye'nin tüm denizlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, 120 gemi ve 85 hava vasıtası ile icra ediliyor. Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı başladı

ANTALYA - Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, Türkiye'nin tüm denizlerinde eş zamanlı olarak başladı. Tatbikata 120 gemi, 85 hava vasıtası ve çok sayıda kamu kurumu katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan ve sevk-idaresi gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye'nin tüm denizlerinde eş zamanlı olarak başlatıldı.

Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'de icra edilen tatbikat kapsamında, Deniz Kuvvetleri Karargahı ve bağlı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliği değerlendiriliyor. Ayrıca, çok tehditli ortamda görev alacak birliklerin karar verme, muhakeme ve öngörü kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kuvvet komutanlıkları ile diğer kurumlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amaçlanıyor.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da katılım sağlıyor.

Tatbikatta toplam 120 gemi, 85 hava vasıtası, sualtı taarruz ve savunma timleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi görev yapıyor. Tatbikat süresince fiili silah eğitimleri, harekata hazırlık faaliyetleri, gerçek mühimmat atışları, liman ziyaretleri, lojistik bütünleme ve çok tehditli ortamda harekat eğitimleri yürütülüyor.

Tatbikatın önemli aşamalarından biri olan Seçkin Gözlemci Günü, 15 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 28 ülkeden 29 askeri ataşe ve ataşe yardımcısı gözlemci olarak tatbikatı yerinde takip edecek.

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı, 17 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - Genel
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