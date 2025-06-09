Bayram Tatili Dönüşü Trafiği Büyüledi

Bayram Tatili Dönüşü Trafiği Büyüledi
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Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu, Konya'nın Beyşehir ilçesi güzergahlı Yeni Konya-Antalya karayolunda her iki yönde artış gösterdi. Beyşehir merkezi ve çevresinde uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Bayram tatilinden dönenler trafik yoğunluğu oluşturdu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçeleri güzergahlı Yeni Konya- Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu her iki yönde de artış gösterdi.

Bayramın son gününde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte Antalya'dan Konya ve Anadolu'nun diğer illeri istikametinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor. Karayolunun Beyşehir ilçesi sınırlarında yer alan kesimlerinde tek şeride düşen güzergahta da artan yoğunluk göze çarpıyor. Beyşehir ilçe merkezinde ise zaman zaman trafiğin yavaşlaması sebebiyle yoğunluk, kent girişinden başlayarak otogar yönüne kadar sürüyor.

Antalya, Köprübaşı ve Mevlana Caddeleri ile Eşrefoğlu Köprüsünde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor. Öte yandan, Konya ve iç kesimlerden bayramın son gününde Antalya ve Akdeniz illerine dönüş yolculuğunda da trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Trafik ekipleri, Eşrefoğlu Köprüsü Saat Kulesi mevkiinde yoğunluğun arttığı saatlerde tedbir alarak trafiğin durmaması ve olağan akışı ile devam etmesi için mesai yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - Genel
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