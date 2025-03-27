Araçların düzenli sıvı bakımına dikkat

Deniz Himmetoğlu: "Araç sağlığı için bakımlarının düzenli yapılması gerekiyor"

KAYSERİ - Kayseri'de oto sanayicilik yapan Deniz Himmetoğlu, araç bakımında gecikmenin motora zarar vereceğini söyleyerek, "Araç sağlığı için bakımlarının düzenli yapılması gerekiyor" dedi.

Düzensiz ve geç yapılan yağ bakımlarının motora zarar verebileceğini söyleyen Deniz Himmetoğlu; "Havalar ısındığında öncelikle yaz lastiklerini artık taktırmamız gerekiyor. Lastiklerin yanı sıra aracın sıvı bakımlarının da yapılması gerekiyor. Özellikle polen filtresine dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ bakımı yapılmalı. Bu neyi kapsar dersek de yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi ve bununla birlikte antifrizi, hidroliklerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Bu bakımlar ertelenirse aracın motorunda sıkıntılar olabilir. Yağ bakımı düzensiz yapıldığı ya da geciktirildiği zaman motora zarar verir. Bunun yanında kışlık lastikler değiştiği zaman, sıcaklara fazla dayanmadığı için çabuk biter, erime yapar" dedi.

Himmetoğlu, lastiklerin değişmesinin de hem yol tutuşuna hem de yakıt tüketimine faydalı olacağını söyleyerek; "Bakımlar yapılmazsa motorun içinde kurumlar oluşmaya başlar ve katranlaşır. Vatandaşlarımız bu sebeplerden araçlarının bakımlarını düzgün yaptırsınlar. Lastiklerini değiştirsinler. Yazlık lastikler takıldığı zaman sıcaklarda yol tutuşu daha iyidir kışlıklara nazaran. Aynı zamanda yakıt tüketimini de düşürür" ifadelerini kullandı.