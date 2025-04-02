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Ahi Esnafı Bayramda Yüzde 10 İndirim Uyguluyor

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Kırşehir'deki Ahi esnafı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları yüzde 10 indirim kampanyasını bayram sonrasında da sürdürüyor. Giyim, gıda ve züccaciye sektöründe faaliyet gösteren esnaf, vatandaşların ekonomik şartlarını dikkate alarak fiyatlarda gevşeklik sunmaya devam ediyor.

Ahi esnafının bayram indirimi tatil boyunca devam edecek

Yüzde 10 oranında indirim pazartesiye dek sürecek

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ramazan Bayramı dolayısıyla üç günlük indirim kampanyası düzenleyen Ahi esnafı, bayram sonrasında da indirimlerini sürdürüyor.

Geleneksel Ahi kültürünü yaşatan esnaf, Ramazan Bayramı'nda uyguladıkları yüzde 10'luk indirimleri, pazartesiye kadar devam ettirme kararı aldı. Giyim, gıda ve züccaciye sektöründe iş yapan esnaf, vatandaşın ekonomik olarak zorlanmaması adına fiyatlarda gevşeklik sunuyor. Tarihi Uzun Çarşı'da züccaciye işleri yapan Mesut Soylu adlı esnaf, tatil boyunca indirimlerine devam edeceklerini ve sonrasında da bahar indirimine gideceklerini söyledi. Bayramda yüzde 10 oranında indirim yaptıklarını aktaran ve baharatçılık yapan Ünsal Gümüş ise, "Bayram boyunca iş yerimi açık tuttum. İnsanlar bayram alışverişi yaptıktan sonra da temel ihtiyaçlar noktasında alışveriş yapmaya devam etti" dedi.

Bayram sonrasında iş yerini açan Murat İşeri de tatilin esnaf için bittiğini ve işlerinin başında olduklarını belirterek indirim süreçlerinin ise devam edeceğini belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışma geleneği Ahiliğin temel prensipleri arasında yer alıyor. Ahi esnafı da geleneğin sürdürülmesi için tarihi Uzun Çarşı'da çalışmalarına devam ediyor.

Ahi Esnafı Bayramda Yüzde 10 İndirim Uyguluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Genel
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