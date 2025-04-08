Afyonkarahisar'da Yöresel Ürünlere Büyük İlgi

Bu pazarda satılan ürünlerin hepsi doğal ve yöresel

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta sonu kurulan semt pazarında satışa sunulan yöresel ürünler fiyatları ve lezzeti ile büyük ilgi görüyor.

İlçede kurulan semt pazarında ağırlıklı olarak köyde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan yoğurt, peynir ve kaymak gibi ürünler yoğun ilgi görüyor. Yöresel ürünlere doğal olduğu için sadece ilçeden değil aynı zamanda Afyonkarahisar merkezden de müşterilerin geldiği belirtildi.

Pazarda taze peynirin fiyatının 120-160 TL arasında değiştiği, salamur peynirlerin ise kilogram fiyatının 300 TL'den başlayarak 450 TL'ye kadar çıktığı kaydedildi. Pazarda satılan diğer ürünlerden 200 gramlık manda kaymağının 200, yoğurdun ise kilogram fiyatının 150-300 TL arasında alıcı bulduğu belirtildi.

Pazarda satış yapan esnaflar ise ilgiden memnun olduklarını dile getirdiler.