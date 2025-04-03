Afyonkarahisar'da Yazlık Patates Ekimine Başlandı

Çiftçinin göz bebeği patates

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 23 bin 400 dekarlık alanda yazlık patates ekimi başlarken, ekimi yapılan marabel cinsi patates ise lezzeti ve değerinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor.

Türkiye'nin patates deposu olarak bilinen yazlık ve kışlık çeşitleri ile iklim ve kaliteli toprak, yeraltı sulamasıyla kalitenin yakalanması sonucu patates toptan fiyatının belirlendiği yer olarak Çölovası patatesi adeta markalaştı. Bölgede her yıl yazlık marabel ve kışlık olarak agira çeşidinde ağırlıklı olarak ekim yapılıyor. Bu yıl Dinar Çölovası bölgesinde 23 bin 4OO dekar alanda 2 dönem halinde yazlık ve kışlık olmak üzere ekim yapılacağı belirtildi.

Yazlık patates ekiminin yapıldığı Kınık köyünde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda ekim yapıldığını ifade eden Muhtar Adem Sargın, ekim yapan çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi. Sargın, "Patates ekimine başladık. Bölgemizde yazlık üretime ağırlık vermekteyiz. Çölovası bölgemizde yaklaşık 4 bin dekar alanda yazlık patates ekimi yapmaktayız. Bu üretimin yaklaşık bin dekarlık kısmı Kınık köyünde üretmekteyiz. Patates borsasının da büyük kısmı Çölovasında oluşturmaktayız. Bunun da nedeni patateslerimizin lezzetli ve pazar değerinin yüksek olması" diye konuştu.