Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi
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Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi

23.09.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:37
Genel Müdür Topoğlu sporcular ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Gençlik Merkezindeki sporcular ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, Gençlik Merkezindeki sporcular ile bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ile bir araya gelerek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Topoğlu, Daha sona Gençlik Merkezimizi de ziyaret ederek, sporcular ile bir araya geldi. Sportif faaliyetler hakkında bilgi olan Topoğlu, Maske ve sosyal mesafeye uyarak, gençlerin spor yapmasını istediklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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