Haberler » Spor » Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu yüzme yarışlarında birinci oldu - Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu yüzme yarışlarında birinci oldu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen Yüzme yarışmalarında 50 Metre Serbest Stil Yüzme Serisinde yüzülen özel seride Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcusu Alper Alaloğlu 36 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

13.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:39
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu yüzme yarışlarında birinci oldu

Gençlik ve İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen Yüzme yarışmalarında 50 Metre Serbest Stil Yüzme Serisinde yüzülen özel seride Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcusu Alper Alaloğlu 36 saniyelik derecesiyle birinci oldu.


Daha önce Beşinciliği bulunan Özel Sporcu Alper Alaloğlu sporda engel olmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Özel Sporcu Alper Alaloğlu'na Altın madalya ve Milli Takım formasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.


İlman turnuva sonunda yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Alper'in başarısı hepimizi gururlandırdı. Antrenörümüz Yılmaz Çetin'i ve Alper'i canı gönülden tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler