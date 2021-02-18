Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Hüyük'teki tarım kampı ve gençlik merkezinde incelemede bulundu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Hüyük'teki tarım kampı ve gençlik merkezinde incelemede bulundu

18.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:52
Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Hüyük'teki tarım kampı ve gençlik merkezinde incelemede bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr.Emre Topoğlu Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr.Emre Topoğlu Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Dilsiz ve Topoğlu, beraberindeki Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile birlikte Hüyük'te çalışmaları devam eden Gençlik Merkezi ve Tarım Kampı alanlarında incelemelerde bulundu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, incelemeler esnasında eşlik ettiği Dilsiz ve Topoğlu'nu makamında da kabul etti.

Hüyük ilçesinde yaşayan gençlerin bölgede hayata geçirilen projelerle avantajlı duruma geçmeye başlayacağını vurgulayan Başkan Çiğdem, "İlçemiz gençlerine ve spora yapılan yatırımlar ile gençlerimiz, dezavantajlı durumdan hak ettiği yatırım ve hizmetler ile avantajlı duruma geçiyor. İlçe yatırımlarında bizlere destek ve katkıları ile her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere genel müdürlerimize ve il müdürümüze ilçe halkım ve şahsım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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