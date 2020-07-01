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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce için 32 Milyon TL'lik yatırım

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce için 32 Milyon TL'lik yatırım Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapacağı 32 Milyon TL'lik yatırımın protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce için 32 Milyon TL'lik yatırım
01.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:48

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce için 32 Milyon TL'lik yatırım

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapacağı 32 Milyon TL'lik yatırımın protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada yapılan törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün günlerden Düzce. Bakanlık olarak yeni normalleşme süreci sonrası hiç durmadan aşamalarımızı daha yukarı taşıma adına protokollerimizi geçtiğimiz hafta başlattık. Medeniyetin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla eşsiz bir ilimiz için bugün itibariyle hem spor hem gençliğimiz adına hayırlı bir protokolü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çalışmaların gerek gençliğimiz gerekse sporumuz noktasında Düzce'miz, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Tüm dünyaya pandemi sürecini nasıl iyi yönettiğimizi hamdolsun ispat ettik. Ülkemizin özellikle sağlık altyapısı, pek çok anlamda 18 yılda sahip olduğu eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sanayiye spora kadar altyapıyla bu süreçte tekrar görme, test etme imkanına sahip olduk" ifadelerini kullandı.

"2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi şu an itibariyle 13'e çıktı"

Bakanlık yurtlarının, gerektiğinde ülkenin tüm evlatlarına yuva olacağını ispat ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Karantina sürecinde 80 bine yakın yurttaşımızı ülkemizin dört bir yanında misafir ettik. Bunlardan biri de Düzce'ydi. 2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi, şu an itibariyle 13'e çıktı. Yaklaşık 900'den 10 bin kapasiteye çıktık. Sadece yurtlarımız değil, Düzce'de bu manada spor tesislerimiz 12'yken şu an 34. İnşallah, bugün bu tesisleri yeni bir aşamaya hep birlikte getireceğiz. Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle geldiği aşamayla, işlerin çabuklaşması, kurumlar arası işbirliği arttı. Kaynakların kullanılması için yerel yönetimler bizim için çok önemli bir paydaş. Bu güzel tabloyla yakalacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını şampiyonlarını birlike yetiştireceğiz. Düzce en güzel potansiyele sahip vilayetlerimizden biri. Her bir gencimizi kazanma adına tesislerimizi, 7/24 hizmet felsefesiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Düzcemizin insanlarının, belediyelerimizin her daim yanındayız" şeklinde konuştu.

Sivil Toplum kuruluşlarına yönelik proje destek çağrısına çıkacaklarını dile getiren Kasapoğlu, "Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Sivil Toplum örgütlerimize yönelik proje destek çağrısına çıkıyoruz. Burada gönüllülükten kişisel gelişime, fiziksel aktiveden kitap kahve ve kültür sanat projelerine, yenilikçi fikirlere, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlılığa kadar pek çok noktada sivil toplum örgütlerimizin bugün itibariyle bu proje çağrımıza en güzel şekilde katılacaklarına ve katkı sunacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda Düzce'mizdeki değerli sivil toplum kuruluşlarımızı bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyon, güçlü liderliği ve kurumlarımız arasındaki hakikaten güçlü işbirliğiyle bu yatırımları her geçen gün artıracağız. İnancımızı, gücümüzü diri tutacağız. Bununla birlikte yorulmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, bu bir başlangıç. Milletimiz her şeyin iyisini hak ediyor. Her gün bir adım ileriye gitme felsefesiyle, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Protokollerimiz Düzce'miz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Törenin ardından hatıra fotoğrafı çekilirken, programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Ak Parti Düzce milletvekilleri ve il - ilçe belediye başkanları katıldı.

Protokoller kapsamında Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapılacak yatırımlar şu şekilde:

- 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası

- 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı

- 5 adet gençlik merkezi yapımı

- 5 adet cep gençlik merkezi yapımı

- Bireysel sporlar için 5 adet cep spor salonu yapımı

- 1 adet tenis kortu yapımı

- Futbol sahası ve stadyumdan oluşan 2 adet spor tesisinin bakım ve onarımının tamamlanması yatırımların hayata geçirilmesi

Kaynak: İHA

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