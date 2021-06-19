Gençlik merkezi ve yüzme havuzunun yüzde 25'i tamam
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Gençlik merkezi ve yüzme havuzunun yüzde 25'i tamam

Gençlik merkezi ve yüzme havuzunun yüzde 25'i tamam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Akyurt Belediyesinin Ocak ayında yapımına başladığı yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı yüzde 25 seviyede tamamlandı.

Akyurt Belediyesinin Ocak ayında yapımına başladığı yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı yüzde 25 seviyede tamamlandı.

Çok amaçlı kapalı spor salonu ve iki yarı olimpik yüzme havuzundan oluşan yapı tamamlandığında Akyurt ile birlikte çevredeki ilçelere de hizmet verecek. İnşaatın durumu hakkında bilgi veren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık gelecek yıl projenin tamamlanacağını vurguladı.

"Önümüzdeki yıl hazır olacak"

Devam eden diğer projelerden de bahseden Hilal Ayık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin yıldızını parlatacak çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz. Bugüne kadar Akyurt'ta yapılan en büyük ölçekli proje olarak adlandırabileceğimiz Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşaatına 5 buçuk ay önce başladık. Amacımız gençlerimiz ve spor yapmayı seven insanlarımız için yeni, büyük ve kullanışlı bir tesis inşa etmekti. Tesisleşmenin spordaki başarıya katkısını hepimiz biliyoruz. Salon sporlarında ve yüzmede başarılı sporcuların yetişmesi için bu tesislere ihtiyacımız var. Hem büyük hem güzel, kullanışlı ve her yaştan Akyurtlu'nun kullanabileceği bir tesis inşa ediyoruz. 6 bin metrekare arazi üzerinde, 13 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projemizin içinde 2 tane yarı olimpik yüzme havuzu, 2 çocuk havuzu, 2 sauna, 2 jakuzi, 2 fitness salonu, hamam, mescit, abdesthane, giyinme odaları, hakem odaları, çocuk oyun alanı, fuaye, çok amaçlı kapalı spor salonu, 12 derslikli gençlik merkezi ve bir büyük hobi odası yer alıyor. Gençlerimiz hem kendileri hem de ülkemizin geleceğine bu gençlik merkezinde katkı yapacaklar. Önümüzdeki yıl bu büyük projeyi tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz. Diğer inşaatlarımız da devam ediyor. Kızık Mahalle Konağı yüzde 80 seviyede tamamlanırken, Yeşiltepe Hanımlar Lokali'nin bitirdik. Saracalar Mahalle Konağı da tamamlanan yapılarımızdan biri. 5 adet mahalle fırınına ek olarak Cücük, Uzunlar ve Ahmetadil'de de fırın inşaatlarımız devam ediyor. İlçemizin ihtiyacı olan yapıları bir bir tamamlayıp eksikleri gideriyoruz. Her şey Akyurt'umuz için" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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