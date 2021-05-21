Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar
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Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar

Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yunusemre Belediyespor Satranç Kulübü, Gençlik Haftası'nda 16 sporcunun katılımı ile kulüp içi antrenman turnuvası yaptı.

Yunusemre Belediyespor Satranç Kulübü, Gençlik Haftası'nda 16 sporcunun katılımı ile kulüp içi antrenman turnuvası yaptı.

Yunusemre Belediyespor Satranç Kulübü, Gençlik Haftasında sporcuları arasında antrenman turnuvası yaptı. Millet Çarşısında düzenlenen antrenman turnuvasında kulüp sporcularından Oktay Ertan şampiyon, Arda Mert Koçu ikinci, Halit Arhan Usta üçüncü oldu. Turnuvaya Misafir sporcu olarak katılan Muhammed Talha Güler ve kulüp sporcusu Buse Hoşer de derece elde ederek hediye çeki almaya hak kazandı. Sporculara hediye çekleri Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Yunusemre Belediyespor bireysel spor sorumlusu Güliz Onater ve Yunusemre Belediyespor Kulübü satranç antrenörü Hasan Alevnur tarafından verildi. - MANİSA

Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar
Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar
Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar
Gençlik Haftası'nda satranç oynadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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