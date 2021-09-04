Gençlerin Kovid-19 aşısı uygulamasına katılımı Düzce'yi mavi kategoriye taşıdı

Düzce'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçmesinde gençlerin uygulamaya katılımı önemli rol oynadı.

Düzce'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçmesinde gençlerin uygulamaya katılımı önemli rol oynadı.

Birinci ve ikinci doz yaklaşık 450 bin aşılama yapılan kentte 17-30 yaş arasındaki gençlere yönelik teşvik kampanyasıyla aşılama oranının artması sonucu mavi kategoriye geçildi.

Kent genelinde 124 aile sağlığı merkezi, 9 hastane, 10 mobil ekip, 2 gezici mobil araçla aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının kentin mavi kategoriye girmesiyle emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Kentte aşılama oranını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yılmaz şöyle devam etti:

"Mavi kategoride olabilmek için Belediyemizle 1 Eylül itibarıyla kampanya başlattık. 17-30 yaş arası aşı yaptıran gençlerimize kurayla bisiklet, tablet ve powerbank vereceğiz. Bu kampanya çerçevesinde aşılamaya ilgi daha da arttı ve hızlı bir şekilde mavi kategoriye geçmiş olduk. Bundan sonra da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, aşılarımızı olarak, elde etmiş olduğumuz kazanımları kaybetmemek adına başarılı bir şekilde bu süreci yürütmeye devam edeceğimize inanıyorum."

Yılmaz, aşılama çalışmalarına değinerek, "Birinci doz olarak 230 bin civarında aşılama yaptık. Bunun dışında ise 450 bini geçtik. İkinci doz aşılamada ise yüzde 60 oranına ulaşıldı. Sayın rektörümüzle de görüştük; üniversitemizde de mobil aşı merkezi kuracağız. Orada bir hafta kadar, aşısını yaptırmadan Düzce'ye gelmiş öğrenciler varsa onların aşılarını yapacağız." diye konuştu.

"Gençlerimiz hassasiyet gösteriyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de salgınla mücadele çalışmalarından bahsederek 3 milyon maske dağıttıklarını ve aşı teşvik kampanyası düzenlediklerini kaydetti.

Kampanyayla özellikle gençleri aşı olmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Özlü, "Gerçekten gençlerimiz bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Kendilerini hassasiyetleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Öte yandan aşı merkezlerini ziyaret ettim. Bu ziyaretler sırasında da gördüm ki gençlerde ciddi bir talep var. Örneğin bir gencimiz aslında Düzce'ye mevsimlik işçi olarak gelmiş. Aşılanma konusunda duyarlı olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

Özlü, aşı olan gençlere kurayla 10 bisiklet, 10 tablet, 100 taşınabilir şarj aleti (powerbank) dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer