Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ile üç yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ile üç yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu, sezonu Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'de kiralık olarak geçirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zafer Göktuğ Erdem, "Altyapısında yetiştiğim Gençlerbirliği ile profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapıp, bu sezon Hacettepe'ye, ardından da A takımımıza faydalı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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