Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk edecek
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
Ligde geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçen başkent ekibi, ilk kez 3 puanla tanışmıştı.
Bu müsabakada alınan sonucun moraliyle Yukatel Denizlispor karşısına çıkacak kırmızı-siyahlılarda, sakatlığı bulunan Fabricio Baiano forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.