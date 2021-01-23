Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendikleri maçta oyuncularına performansları için teşekkür etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, geldikleri günden bu yana takımı geliştirecek çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Trabzonspor arması her zaman yukarı oynar ve kazanmak zorundasın. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gelişirken maç kazanıyoruz. 12 maç 8 galibiyet. Her galibiyetten sonra öz güvenimiz daha da gelişiyor. Kalecimiz, kaptanımız Uğurcan bize güven veriyor. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Ön tarafımız aynı şekilde. Yeterli mi, değil. Hem oyun hem de oyuncu olarak üzerine koymamız lazım. Mevcut oyuncu grubundan memnunum. Trabzon şehrinin ve taraftarının bize verdiği enerjiyi hissediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizden de yaşadığı sağlık durumunda futbol insanları ayakta tutuyor. Günleri karıştırdık artık. Bazen eleştirirken lütfen hırpalamadan eleştiriyi ortaya koysunlar. İnsanlar bu durumda oyunu seyrederken, onlara doğru örnek olalım."

Medipol Başakşehir'le oynayacakları Süper Kupa maçına da değinen Avcı, "Süper Kupa, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altındaydı. Trabzonspor'un bu kupaları çok. Umarım bunlardan birine bende başında olarak sahip olurum. Güzel maç olur. Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız." yorumunu yaptı.

Transfer sorularını da yanıtlayan Avcı, "Oyun felsefemize uygun, oyuncu profillerinin tespitlerini yapıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Bazı yerlerde hiç alternatifim yok. Abdulkadir Ömür, Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi, kadromuzda alternatifsizdi. Onu da kaybettik. Trabzonspor'un kasasını da düşünerek hareket edeceğiz. Kalitemizi artıracak oyuncu grubuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Çıtamızı yükseltmeliyiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 21. haftasına Trabzonspor'a 2-1 kaybettikleri maçla ilgili, "Gençlerbirliği olarak çıtamızı yükseltmeliyiz." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, dün ölümünün 4. yılı olan kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ı rahmetle andı.

İlhan Cavcav için puan almak istediklerini ancak başaramadıklarını anlatan Kaplan, "Onun ruhu için bir şeyler yapmak istedik. Sevindirici kısım genç kalecimiz Übeyd'i kazandık. Onun adına mutluyuz. Daha önce sıkıntılı bir maç oynamıştı. Bugün kalede güven verdi. İlk yarı kapanarak çabuk hücuma çıkmak istedik. Bize yakışmayacak gol yedik. Sonra riskler aldık, iki forvete döndük. Tam oyunu risklerle dengeledik derken, kontra ataktan golü yedik. Bu tip golleri yemememiz lazım. Çıkarmak zor oluyor. Penaltıdan sonra da iyi bir Gençlerbirliği vardı. Ayite ve Stancu oyuna girince daha iyi oyunumuz oldu. Kazanan takımı kutluyoruz. Hakemleri de kutluyoruz. Gençlerbirliği olarak çıtamızı yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili de konuşan Kaplan, "Başkanımızla konuştuk, aldığımız bazı kararlar var. Başkanımıza transfer listesini sunduk. Kendi içimizde yaptığımız konuşmalar bizde kalacak. İnşallah çözüme ulaştırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı