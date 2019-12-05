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Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

05.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:06
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen , 14. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör 'nun göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Ligde 14 puanla 13. sırada yer alan başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç ve Ahmet Oğuz, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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