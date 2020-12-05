Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi

Süper Lig'in 11. haftasında sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Son dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan Akdeniz ekibi, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini aldı.