Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi
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Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi

05.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:46

Süper Lig'in 11. haftasında sezonun flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Son dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan Akdeniz ekibi, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Akdeniz ekibi sahadan mağlup ayrıldı.

Gençlerbirliği'nin golleri 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias'tan geldi. Alanyaspor'un 83. dakikadaTasos Bakasetas ile penaltıdan attığı gol, puan ve puanlar için yeterli olmadı. Yeşil turuncularda Bakasetas, 90+5. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Akdeniz ekibi, 23 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 8'e yükseltti.

Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Alanyaspor, bu sezon ilk kez yenildi
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