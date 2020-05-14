Gençlerbirliği'nden Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı Gençlerbirliği Kulübü, iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Kasımpaşa için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Kasımpaşa için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." denildi. Kaynak: AA