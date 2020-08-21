Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.
21.08.2020 20:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:51
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana kırmızı-siyahlı futbolcuların, ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Kaynak: AA