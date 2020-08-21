Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana kırmızı-siyahlı futbolcuların, ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Kaynak: AA