Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in son haftalarında alınan kötü sonuçların ardından Brezilyalı teknik direktör Mert Nobre'nin görevine son verdi.

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi. Kırmızı siyahlı kulüp Brezilyalı teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz. Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

7 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Sezon başında göreve başlayan Mert Nobre, Gençlerbirliği ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5 puan toplayabildi. Başkent ekibi, 7 maç sonunda ligde 19. sırada yer alıyor.