Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübünün 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Akdaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk...

Kurduğunuz Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başkanı olarak, gururla ve heyecanla huzurunuzdayız.

Sizin buyurduğunuz gibi; 'Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemlidir.' sözünden hareket ile kulüp olarak 99 yıldır Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalıştık.

Gençlerbirliği ailesi olarak, gösterdiğiniz yoldan asla ayrılmayacağımıza, her gün biraz daha artan özlem ile yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnet ile eğiliyoruz."