Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübünün 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübünün 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Akdaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk...

Kurduğunuz Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başkanı olarak, gururla ve heyecanla huzurunuzdayız.

Sizin buyurduğunuz gibi; 'Her çeşit spor faaliyetini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde itina ile yetiştirilmesi önemlidir.' sözünden hareket ile kulüp olarak 99 yıldır Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalıştık.

Gençlerbirliği ailesi olarak, gösterdiğiniz yoldan asla ayrılmayacağımıza, her gün biraz daha artan özlem ile yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnet ile eğiliyoruz."

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

Gençlerbirliği Kulübünden Anıtkabir'e ziyaret

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Gençlerbirliği, Anıtkabir, Milli, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title